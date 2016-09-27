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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 10:42 BJT

《全球汇市》墨西哥披索大涨，因市场认为希拉里在辩论中胜出一筹

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1242  1.1253  -0.10  +3.52  1.0860
    美元/日圆            100.79  100.32  +0.47 -16.22  120.30
    欧元/日圆         113.33  112.88  +0.40 -13.14  130.47
    美元/瑞郎            0.9694  0.9688  +0.06  -3.23  1.0018
    英镑/美元            1.2981  1.2975  +0.05 -11.92  1.4738
    美元/加元            1.3182  1.3222  -0.30  -4.75  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6794  6.6823  -0.04  +1.70  6.5680
    澳元/美元            0.7657  0.7636  +0.28  +5.25  0.7275
    新西兰元/美元        0.7285  0.7273  +0.16  +6.74  0.6825
    澳元/日圆         77.170  76.580  +0.77 -11.93  87.620
    新西兰元/日圆     73.440  72.950  +0.67 -10.42  81.980
    英镑/日圆         130.86  130.17  +0.53 -26.16  177.22
    澳元/新西兰元     1.0506  1.0492  +0.13  -1.48  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/李春喜/汪红英；审校 于春红/高琦/张明钧)

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