《全球汇市》墨西哥披索大涨，因市场认为希拉里在辩论中胜出一筹

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1242 1.1253 -0.10 +3.52 1.0860 美元/日圆 100.79 100.32 +0.47 -16.22 120.30 欧元/日圆 113.33 112.88 +0.40 -13.14 130.47 美元/瑞郎 0.9694 0.9688 +0.06 -3.23 1.0018 英镑/美元 1.2981 1.2975 +0.05 -11.92 1.4738 美元/加元 1.3182 1.3222 -0.30 -4.75 1.3839 美元/离岸人民币 6.6794 6.6823 -0.04 +1.70 6.5680 澳元/美元 0.7657 0.7636 +0.28 +5.25 0.7275 新西兰元/美元 0.7285 0.7273 +0.16 +6.74 0.6825 澳元/日圆 77.170 76.580 +0.77 -11.93 87.620 新西兰元/日圆 73.440 72.950 +0.67 -10.42 81.980 英镑/日圆 130.86 130.17 +0.53 -26.16 177.22 澳元/新西兰元 1.0506 1.0492 +0.13 -1.48 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/汪红英；审校 于春红/高琦/张明钧)