中港个股：中国中铁获汕湛高速公路BOT项目，项目总投资逾117亿元

路透上海9月27日 - 中国大型基建公司--中国中铁股份有限公司 周一晚间公告称，其将共同投资汕湛高速公路汕头至揭西段项目，采取BOT（建设-运营-转让）建设模式，项目总投资约117.46亿元人民币。 公告显示，该项目为广东省高速公路网规划中“第二横”汕头至湛江高速公路的起点段，始于汕头，接厦深高速至揭西，全长约86.59公里，设计行车速度120公里/小时。项目建设期为三年，运营期25年。 该项目由中国中铁与某第三方按照60%:40%的股权比例设立项目公司，负责完成项目的投资、建设、运营管理工作。项目资本金比例不少于项目投总额的25%，即29.37亿元左右，由双方按相应股权比例出资。公告未披露本次合作的第三方具体细节。 中国中铁A股周二早盘报7.05元，跌0.56%，过去三个月累计涨7.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)