中港个股：中国中铁获汕湛高速公路BOT项目，项目总投资逾117亿元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月27日 - 中国大型基建公司--中国中铁股份有限公司 周一晚间公告称，其将共同投资汕湛高速公路汕头至揭西段项目，采取BOT（建设-运营-转让）建设模式，项目总投资约117.46亿元人民币。 公告显示，该项目为广东省高速公路网规划中“第二横”汕头至湛江高速公路的起点段，始于汕头，接厦深高速至揭西，全长约86.59公里，设计行车速度120公里/小时。项目建设期为三年，运营期25年。 该项目由中国中铁与某第三方按照60%:40%的股权比例设立项目公司，负责完成项目的投资、建设、运营管理工作。项目资本金比例不少于项目投总额的25%，即29.37亿元左右，由双方按相应股权比例出资。公告未披露本次合作的第三方具体细节。 中国中铁A股周二早盘报7.05元，跌0.56%，过去三个月累计涨7.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583