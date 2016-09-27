《汇市简讯》美元指数亚洲时段走高，风险偏好回升

0224GMT * 美元指数亚洲盘走高，风险偏好回升，亚洲盘尚未受到特朗普讲话 影响 * 市场涨跌互现；E-迷你标普500指数期货涨0.4%，美国原油跌0.5% ，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平 * 动能研究显示5日、10日及20日均线下行--格局负面 * 稍早的低点95.31和昨日触及的95.12构成支撑 * 5日移动均线切入位95.45，10日和20日移动均线切入位95.50/58为 阻力位 * 技术走势图请点选： reut.rs/2dmOqij (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)