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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 10:45 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段走高，风险偏好回升

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    * 美元指数亚洲盘走高，风险偏好回升，亚洲盘尚未受到特朗普讲话
影响
    * 市场涨跌互现；E-迷你标普500指数期货涨0.4%，美国原油跌0.5%
，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平
    * 动能研究显示5日、10日及20日均线下行--格局负面
    * 稍早的低点95.31和昨日触及的95.12构成支撑 
    * 5日移动均线切入位95.45，10日和20日移动均线切入位95.50/58为
阻力位
    * 技术走势图请点选： reut.rs/2dmOqij
    (完)
      
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 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)

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