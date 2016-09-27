香港个股：联合光伏16个太阳能电站获纳入第六批可再生能源电价补助

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月27日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏 称，旗下16个太阳能发电站获纳入政府第六批可再生能源电价补助目录，将使公司整体现金流状况得到明显改善。
联合光伏周一晚间于联交所的声明称，根据财政部、国家发展和改革委员会及国家能源局共同制定并于9月23日公布的第六批补助目录的通知，集团拥有之16个太阳能发电站已成功纳入《第六批可再生能源电价附加资金补助目录》。
公司并称，预期已纳入补助目录之总装机容量约为630兆瓦之16个太阳能发电站将于适当时候收取截至2016年8月31日应计及未支付可再生能源补助金款项合共约13.28亿元人民币，并将于未来定期收取补贴。
今年上半年，联合光伏录得收入（包括电价补贴）4.52亿元，按年上升60%；净利2.49亿元，增长2.5%。
香港时间10:40，该股升2.7%，报0.76港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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