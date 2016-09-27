香港个股：联合光伏16个太阳能电站获纳入第六批可再生能源电价补助

联合光伏周一晚间于联交所的声明称，根据财政部、国家发展和改革委员会及国家能源局共同制定并于9月23日公布的第六批补助目录的通知，集团拥有之16个太阳能发电站已成功纳入《第六批可再生能源电价附加资金补助目录》。