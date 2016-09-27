香港个股：融创中国向大股东孙宏斌溢价配售新股，筹近28亿港元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月27日 - 近期连续大手进行收购的中国房地产商--融创中国 宣布，通过向大股东兼主席孙宏斌以溢价发行新股，集资近28亿港元；完成后孙宏斌在融创的持股比例，将由47%增至51.84%。
融创中国周一晚间的声明称，在当日交易时段后与孙宏斌实益全资拥有的Sunac International Investment订立认购协议，将按每股6.18港元向后者发行逾4.53亿股新股，相当于公司经扩大后已发行股本约11.75%。该认购价较周一收盘价5.8港元溢价6.55%。
融创中国周二早盘股价最多曾升3.6%，香港时间10:30升2.76%，报5.96港元；大市恒生指数 则升0.68%。
该公司表示，拟将发行新股所得用于偿还境外债务及一般营运资金。
融创中国过去一个月以来收购频频，继上月底向独立第三方以逾20亿元收购海南琼海市房地产项目后，上周先后宣布以138亿元向联想控股 收购一批中国地产项目，及斥资约40亿元认购金科地产 的非公开发行新股，三项交易涉资近200亿元人民币。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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