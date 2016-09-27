日本股市：日经指数早盘削减跌幅脱离七周半低位，日圆走软带来支撑

美元兑日圆 涨0.4%至100.745日圆，稍早前曾下滑至8月底以来最低100.085日圆。

“股票投资者正谨慎关注汇市走势，以进行股票交易，”SMBC日兴证券投资研究和投资者服务部门总经理Chihiro Ohta说道。

交易员称美国总统大选不确定性升高，若美元兑日圆下跌，日本股市可能受到间接影响。

目前市场认为投资者认为民主党总统候选人希拉里在与共和党候选人特朗普的首场辩论中胜出。

“对于日本市场而言最重要的是，美国政策可能会对外汇起到影响，所以人们对有关日圆走强趋势的任何迹象都非常敏感，”瑞银证券财富管理执行总监Toru Ibayashi说道，还称投资者将可能在11月8日大选前保持避险状态。

金融板块走低，三菱日联金融集团(MUFG) 下跌3.1%，瑞穗金融集团 跌2.4%，野村控股 下挫1.78%。

矿业板块表现较好，之前原油期货上日攀升逾3%，今日在亚洲市场上有所下滑。

日本国际石油开发帝石 涨1.2%，Japan Petroleum Exploration 涨0.14%。