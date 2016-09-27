中国货币市场：资金再趋紧结构矛盾突出，公开市场连续净回笼压力显现

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海9月27日 - 中国银行间市场周二资金面再度趋紧。公开市场连续第二日大额净回笼，其对流动性的压力有所显现，整体供给不算充裕，非银机构融资难度尤为突出，部分银行平头寸亦不易。
交易员指出，国庆长假前交易日已不多，机构资金备付也进入最后冲刺阶段，料未来两日整体需求将趋于减弱；如果公开市场没有再进一步大幅回收流动性，季末资金面应能较为平稳度过。
“今天好紧，各个期限感觉都不太行，主要是信用(债)，特别艰难，” 北京一基金交易员称。
他并表示，不少银行针对非银机构的跨节资金指标都用完了，因此只能出隔夜品种，导致流动性更显雪上加霜。
因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
华东一银行交易员谈到，从银行的感受来说，没有非银那么紧，但也有一些银行在借；这两天公开市场央行净回笼超过3,000亿元，肯定对资金面会有些影响。
“也有可能上周五一下子很松，大家太乐观了，这周（公开市场）需求报的都有点少了，节前应该也不会有太大问题，只要后面公开市场别再回（笼）这么多，”她表示。
央行公开市场今日共进行800亿元人民币逆回购操作，其中14天期700亿元，28天期100亿元；据此计算，单日净回笼951亿元。加上周一的2,450亿元，本周前两日公开市场净回笼累计达3,401亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1986 2.1684 3.02
七天 2.4751 2.4374 3.77
14天 2.5209 2.6272 -10.63 上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.3500 2.6200 273.00
七天 7.3500 6.5750 77.50
14天 3.5400 3.1050 43.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.2000 2.1700 3.00
>
七天 2.4900 2.4400 5.00
14天 2.7500 2.8000 -5.00 Shibor
其中:隔夜 2.1660 2.1640 0.20
七天 2.4590 2.4390 2.00
三个月 2.8025 2.8040 -0.15
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583