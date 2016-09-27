中国货币市场：资金再趋紧结构矛盾突出，公开市场连续净回笼压力显现

路透上海9月27日 - 中国银行间市场周二资金面再度趋紧。公开市场连续第二日大额净回笼，其对流动性的压力有所显现，整体供给不算充裕，非银机构融资难度尤为突出，部分银行平头寸亦不易。

交易员指出，国庆长假前交易日已不多，机构资金备付也进入最后冲刺阶段，料未来两日整体需求将趋于减弱；如果公开市场没有再进一步大幅回收流动性，季末资金面应能较为平稳度过。

“今天好紧，各个期限感觉都不太行，主要是信用(债)，特别艰难，” 北京一基金交易员称。

他并表示，不少银行针对非银机构的跨节资金指标都用完了，因此只能出隔夜品种，导致流动性更显雪上加霜。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

华东一银行交易员谈到，从银行的感受来说，没有非银那么紧，但也有一些银行在借；这两天公开市场央行净回笼超过3,000亿元，肯定对资金面会有些影响。

“也有可能上周五一下子很松，大家太乐观了，这周（公开市场）需求报的都有点少了，节前应该也不会有太大问题，只要后面公开市场别再回（笼）这么多，”她表示。

央行公开市场今日共进行800亿元人民币逆回购操作，其中14天期700亿元，28天期100亿元；据此计算，单日净回笼951亿元。加上周一的2,450亿元，本周前两日公开市场净回笼累计达3,401亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.1986 2.1684 3.02

七天 2.4751 2.4374 3.77

14天 2.5209 2.6272 -10.63 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.3500 2.6200 273.00

七天 7.3500 6.5750 77.50

14天 3.5400 3.1050 43.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.2000 2.1700 3.00

>

七天 2.4900 2.4400 5.00

14天 2.7500 2.8000 -5.00 Shibor

其中:隔夜 2.1660 2.1640 0.20

七天 2.4590 2.4390 2.00

三个月 2.8025 2.8040 -0.15