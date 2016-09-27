中国汇市：人民币早盘维持窄幅盘整，购汇盘较多但大行维稳态度坚定

* 人民币早盘维持盘整，波幅不足10点

* 购汇盘较多，但大行维稳态度坚定

* 波动空间狭窄，部分机构参与倒量

路透北京9月27日 - 人民币兑美元即期 周二早盘维持盘整，波幅进一步收窄至不足10点；中间价则上调近百点。交易员称，尽管今早购汇盘较多，但大行在6.67元附近维稳态度坚定，汇价几乎没有变化，料此状态至少维持到10月1日人民币正式入篮SDR(特别提款权)。

他们并指出，由于波动区间狭窄，自营几乎没有盈利空间，部分机构减少操作，亦有机构参与倒量；而稍早美国大选的辩论对外币和美元指数有影响，人民币则主要由大行意愿决定。

“大行一直这样压着，估计十一之前都是这样。”一中资行交易员说，“现在不波动很难做，也就只能做做量，别让排名掉下去。”

国际货币基金组织(IMF)发布2016年中国年度磋商报告称，中国已在人民币汇率机制改革方面取得显着进展但仍需持续推进改革，理想情况则是在2018年实现人民币汇率的有效浮动，以实现以市场供求关系为主导的汇率浮动机制。但与此同时，要辅以短期管理以避免汇率的过度波动，进一步开放资本账户需谨慎。

北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.6696元，上日收报6.6699元，夜盘终报6.6695元。今日人民币兑美元中间价 报6.6646元，上日中间价为6.6744元。人民币兑美元即期成交额 为137.99亿美元，上日半日为112.91亿美元。

全球汇市方面，墨西哥披索周二在亚洲盘大涨，市场认为美国民主党总统候选人希拉里在首场电视辩论中的表现比共和党总统候选人特朗普更胜一筹。

周一举行的美国2016年大选首场辩论中，民主党总统候选人希拉里克林顿与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)就经济和外交政策展开交锋，并在辩论中多次打断对方。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.839元, 上日尾盘为6.8425元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6798元, 上一交易日尾盘报6.6843元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6694，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4998、6.6273和8.6568。