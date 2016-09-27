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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 12:42 BJT

标题新闻：日本40年期公债标售最高收益率为0.5600%，投标倍数为2.73倍--财务省

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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