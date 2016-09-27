中国债市动态：二级盘整新债稳中略好，工业利润明显改善未形成压制

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透上海9月27日 - 中国银行间债市周二早盘主要利率债以盘整为主，国开行招标增发的四期债则是稳中略好。交易员称，虽然稍早公布的工业利润明显改善，但因有险资买盘支撑，以及需要更多指标确认经济形势，现券暂时未受到压制。
国家统计局上午公布8月工业利润同比增速19.5%，增速比7月份加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速，亦创三年新高，主要得益于去年同期利润基数较低所致。
华北一银行交易员表示，早盘市场变化不大，经济形势是否确认好转还需更多数据印证。“一期工业数据好转还不足以让机构改变(看好债市)策略。”
剩余期限近10年的国债160010最新报价 在2.7500%/2.7205%，上日尾盘为2.75%/2.72%；相近期限的国开行160210券最新报价 在3.1300%3.1280%，上日尾盘为3.1275%/3.1250%。
上海一银行交易员补充说，就其感觉，目前保险机构配置需求未减，对10年及以上期限债券仍有支撑。
新债方面，国开行上午招标增发的三年、五年、10年和20年四期债，中标收益率分别为2.6795%、2.8523%、3.0179%和3.3642%，其中前两个期限低于预测均值，10年和20年符合预期。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.565元人民币，较上日结算价微跌0.01%；10年期国债主力合约T1612 收报101.195元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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