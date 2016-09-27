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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 12:57 BJT

《全球汇市》墨西哥披索涨约2%，希拉里在电视辩论中似乎更胜一筹

避险日圆兑美元从稍早所及一个月高位回落。
    
    美元兑日圆 报100.73日圆，日内涨0.4%。
    
    美元兑日圆稍早低见100.85日圆，为8月末以来最低，因美国总统大选辩论前市场弥漫
谨慎情绪。
    
    市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定特朗普若当选总统
，将对美国外交政策、贸易和国内经济可能造成何种影响。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1244  1.1253  -0.08  +3.54  1.0860
    美元/日圆            100.73  100.32  +0.41 -16.27  120.30
    欧元/日圆         113.25  112.88  +0.33 -13.20  130.47
    美元/瑞郎            0.9695  0.9688  +0.07  -3.22  1.0018
    英镑/美元            1.2977  1.2975  +0.02 -11.95  1.4738
    美元/加元            1.3174  1.3222  -0.36  -4.81  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6799  6.6823  -0.04  +1.70  6.5680
    澳元/美元            0.7662  0.7636  +0.34  +5.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.7287  0.7273  +0.19  +6.77  0.6825
    澳元/日圆         77.170  76.580  +0.77 -11.93  87.620
    新西兰元/日圆     73.400  72.950  +0.62 -10.47  81.980
    英镑/日圆         130.72  130.17  +0.42 -26.24  177.22
    澳元/新西兰元     1.0513  1.0492  +0.20  -1.42  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/汪红英/王琛/李爽  审校 于春红/艾茂林/汪红英/杜明霞)

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