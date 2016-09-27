《全球汇市》墨西哥披索涨约2%，希拉里在电视辩论中似乎更胜一筹

避险日圆兑美元从稍早所及一个月高位回落。 美元兑日圆 报100.73日圆，日内涨0.4%。 美元兑日圆稍早低见100.85日圆，为8月末以来最低，因美国总统大选辩论前市场弥漫 谨慎情绪。 市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定特朗普若当选总统 ，将对美国外交政策、贸易和国内经济可能造成何种影响。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1244 1.1253 -0.08 +3.54 1.0860 美元/日圆 100.73 100.32 +0.41 -16.27 120.30 欧元/日圆 113.25 112.88 +0.33 -13.20 130.47 美元/瑞郎 0.9695 0.9688 +0.07 -3.22 1.0018 英镑/美元 1.2977 1.2975 +0.02 -11.95 1.4738 美元/加元 1.3174 1.3222 -0.36 -4.81 1.3839 美元/离岸人民币 6.6799 6.6823 -0.04 +1.70 6.5680 澳元/美元 0.7662 0.7636 +0.34 +5.32 0.7275 新西兰元/美元 0.7287 0.7273 +0.19 +6.77 0.6825 澳元/日圆 77.170 76.580 +0.77 -11.93 87.620 新西兰元/日圆 73.400 72.950 +0.62 -10.47 81.980 英镑/日圆 130.72 130.17 +0.42 -26.24 177.22 澳元/新西兰元 1.0513 1.0492 +0.20 -1.42 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/汪红英/王琛/李爽 审校 于春红/艾茂林/汪红英/杜明霞)