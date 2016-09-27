澳新汇市：澳元及新西兰元上涨，市场判定希拉里克林顿在辩论中胜出

“鉴于市场似乎已经做了这种调整，目前风险偏好看起来将体现在澳元走强上，”他说。

市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，但很少有人能肯定，特朗普当选总统可能对美国外交政策、贸易及国内经济意味着什么。

民调显示，这两个候选人的支持率相差很小。

美元指数 仅小幅上涨，欧元持稳，这是避险人气消退的迹象。

美元兑墨西哥披索 跌1.9%，使披索弹离近期触及的历史低点。

新西兰元兑美元 也走高，上涨0.3%，该货币对周一触及一个月低点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价