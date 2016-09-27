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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：高风险资产上扬，市场显示希拉里在辩论中胜出

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    * 美元/日圆涨0.44%，美元/加元跌0.39%，澳元/美元涨0.34%，新西
兰元/美元涨0.22%
    * 美元/墨西哥披索跌1.7%，美元/韩元跌0.83%，美元/印尼卢比跌0.
61%，美元/菲律宾披索跌0.05%
    * E-迷你标普500指数期货涨0.57%，日经指数涨0.71%，MSCI明晟亚
太地区(除日本)指数涨0.55%，西德克萨斯中质油(WTI)价格跌0.15%，美
国指标公债收益率报1.60%
    * 美国两位总统候选人首场辩论唇枪舌战，市场显示希拉里胜出 
    * 加拿大央行总裁波洛兹称，全球一体化加深对控制通胀构成挑战 
    * 图表：r.reuters.com/dec27t(完)
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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