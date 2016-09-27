新兴汇市：亚币持坚因市场认为希拉里辩论胜出；印尼卢比创17个月高位

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 100.88 100.34 -0.54 +19.25 120.30 坡元 1.3584 1.3599 +0.11 +4.35 1.4175 韩元 1097.27 1107.90 +0.97 +7.08 1174.95 泰铢 34.56 34.61 +0.14 +4.22 36.02 菲律宾披索 48.09 48.25 +0.33 -2.47 46.90 印尼卢比 12945.00 13025.00 +0.62 +6.49 13785.00 印度卢比 66.46 66.60 +0.21 -0.47 66.15 马币 4.1150 4.1260 +0.27 +4.25 4.2900 人民币 6.6696 6.6695 -0.00 -2.66 6.4921 注：台湾金融市场因台风休市 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/王琛/王兴亚；审校 白云/汪红英/艾茂林)