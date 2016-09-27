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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 14:34 BJT

新兴汇市：亚币持坚因市场认为希拉里辩论胜出；印尼卢比创17个月高位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.88    100.34   -0.54  +19.25    120.30
    坡元            1.3584    1.3599   +0.11   +4.35    1.4175
    韩元           1097.27   1107.90   +0.97   +7.08   1174.95
    泰铢             34.56     34.61   +0.14   +4.22     36.02
    菲律宾披索       48.09     48.25   +0.33   -2.47     46.90
    印尼卢比      12945.00  13025.00   +0.62   +6.49  13785.00
    印度卢比       66.46     66.60   +0.21   -0.47     66.15
    马币            4.1150    4.1260   +0.27   +4.25    4.2900
    人民币          6.6696    6.6695   -0.00   -2.66    6.4921
    注：台湾金融市场因台风休市
        人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/王琛/王兴亚；审校 白云/汪红英/艾茂林)

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