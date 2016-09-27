《路透晚报》-9月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：中共第十八届六中全会将于10月24-27日召开--新华

新华社报导称，中国共产党中央政治局宣布，中共第十八届六中全会将于10月24-27日召开。

--中国数据：8月工业利润同比增速创三年新高，得益基数低但基础并不牢

中国国家统计局公布8月工业利润同比增速19.5%，增速比7月份加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速，增速亦创三年新高。这主要得益于去年同期利润基数较低所致。

--中国经济：需要加速改革，并建议应逐步停止制定经济增长目标--IMF

国际货币基金组织(IMF)发布2016年中国年度磋商报告称，中国在诸多领域的改革已取得进展，近期看经济发展前景良好，但中期前景日趋疲弱，需要加速改革，尤其是需要解决高企的企业债问题，以及停止信贷和投资刺激，接受经济增长放缓等；并建议中国应逐渐停止制定经济增长目标。

--亚洲经济：亚洲开发银行维持今明两年增长预估不变，因中印增长强劲

亚洲开发银行(ADB)维持今明两年亚洲经济增长5.7%的预估不变，称中国和印度经济持续扩张能够稳定亚洲经济，但对美国即将升息的风险提出警告。亚开行将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，称受中国财政和货币刺激举措推动。

--美中贸易：美国对中国一家涉入朝鲜核计画企业进行制裁

美国表示，已制裁一家中国工业机械及设备批发商，这是美国减少朝鲜(北韩)核计画的资金来源的一个新举措。美国财政部表示，依据美国防止大规模毁灭性武器扩散管制条例，对丹东鸿祥实业发展有限公司及该公司四名高层主管进行制裁，包括该公司的创办人马晓红。

--中国经济：民用机场建设运营拟全面放开准入，吸引社会资本参与--民航局

中国民用航空局称，拟进一步放开民用机场领域投资准入政策，吸引社会资本参与民用机场及配套服务设施的建设和运营。

--香港数据：8月出口按年回升0.8%，终结此前连15个月跌势

香港政府统计处公布，8月香港出口货值按年回升0.8%，终结此前连续15个月下跌的趋势，因输往内地和部分亚洲市场的出口录得不同程度升幅。

--台湾数据：8月工业生产指数较上年增7.74%，因比较基期偏低

台湾经济部公布，8月工业生产指数较上年增7.74%。上月修正后为衰退0.36%。因去年同月比较基數较低所致。

【金融】

--中国央行：中欧央行决定将双边本币互换协议有效期延长三年，规模维持不变

中国人民银行称与欧央行签署补充协议，决定将双边本币互换协议有效期延长三年至2019年10月8日，互换规模仍为3,500亿元人民币/450亿欧元。

--中国金融：上海银监局要求下辖银行终止与违规房产中介合作--报载

据上海证券报报导，上海银监局日前向辖内银行业金融机构下发通知，重申将加强对房地产中介机构业务合作资质审核等监管要求，并要求商业银行终止与违规房产中介的合作。

--香港新股：中国邮储银行公开发售部分轻微超额认购，国际配售踊跃超额

以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行称，香港首次公开发售（IPO）的公开发售部分录得轻微超额认购，国际配售则获踊跃超额，其股份明天在联交所挂牌上市。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购操作，单日净回笼951亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行800亿元人民币逆回购操作，其中14天期700亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼951亿元。

--中国债市：上交所提高房企发债门槛，需满足主体评级AA及以上等--媒体

21世纪经济报道网站报导，中国上海证券交易所近日实施房地产公司债券审核新政，调整了发债准入门槛并进行分类管理；其中收紧了公司债相关条件，主体评级AA级及以上并满足境内上市公司等条件的房企方可发债。

--《中国债市每日综述》超长债稍降温现券波动有限，数据利空影响有限

中国银行间债市现券波动有限，国债期货亦小幅整理。今日公 布的8月工业企业利润数据改善程度超预期，但债市基本不为所动，而来自大型保险机构的 长债买盘仍有浮现，不过收益率下行动力已显不足，总体来看超长债的热度稍有降温。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.0179%，20年3.3642%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的10年和20年期增发债中标收益率为3.0179%和3.3642%，接近3.01%和3.36%的预测均值。稍早发行的三年、五年期增发债，中标收益率分别为2.6795%和2.8523%，均低于此前市场预测均值2.70%和2.87%。

--新债招标：河南3-10年一般地方债利率均落在投标区间下限--业内人士

业内人士透露，中国河南省下午招标的三、五、七、10年一般地方债，中标利率 为2.42%、2.56%、2.75%和2.74%，均落在投标区间下限。稍晚招标的的三、五、七、10年专项地方债中标利率与一般债相同。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘放量微升，购汇需求无碍大行坚定维稳

人民币兑美元即期收盘放量微升，中间价则上调近百点。交易员称，市场购汇需求仍较多，但大行在6.67元附近维稳态度坚定，汇价变化幅度非常有限，料此状态至少维持到10月1日人民币正式入篮SDR(特别提款权)。

--中国外汇：8月服务贸易逆差254亿美元，创2014年1月以来最高--外管局

中国国家外汇管理局公布，8月份服务贸易逆差254亿美元，较上月增加12.89%，创2014年1月以来最高，另外，当月国际货物和服务贸易顺差273亿美元，较上月的276亿美元减1.09%。

--中国外汇：汇丰获批成为首批人民币对阿联酋和沙特货币直接交易做市商

欧洲最大银行--汇丰控股宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对阿联酋迪拉姆（dirham）和沙特里亚尔（riyal）直接交易做市商。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微升，CFETS升至94.13

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.07%至94.13；SDR篮子指数微升至95.05，BIS篮子指数微升至94.83。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，逢低吸纳买盘推动但观望气氛仍浓

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，昨日大盘一根中阴线打击市场信心，国庆长假前观望气氛日趋浓厚，因此大盘今天基本维持弱势震荡，尾市才在逢低吸纳买盘推动下出现反弹，但成交明显萎缩。沪综指收报2,998.172点，涨0.6%。

--《焦点》香港小型股，准备好迎接大陆投资热浪了吗？

在经济放缓的情况下追逐高收益，中国投资者可能很快就会主导香港股市，或许会重新定义港股、特别是小型股的交易和定价模式。瑞银及其他券商预计，未来三年中国资金将占到港股成交额的三分之一，远高于目前的十分之一。有交易员称，五年之内这个比例可能会达到50%。

--中港贸易：8月香港净流入内地黄金量按月跌近45%，为七个月以来最少

香港政府统计处数据显示，8月自香港流入中国内地的黄金量大跌44.6%，为七个月来最少。月内金价受到美国加息疑虑打压。

--企业并购：中国万达集团洽商收购好莱坞Dick Clark Productions

根据周一的一项声明，中国房地产和娱乐巨擘大连万达集团正与Dick Clark Productions洽商交易，藉以扩大在好莱坞的投资组合。根据熟悉此交易的消息人士，万达打算出价10亿美元收购这家电视节目制作公司，他并称尚未确定是否能达成交易，谈判仍有可能破局。

--中国基金：东方弘泰入股移动营销平台Applovin多数股权,估值14亿美元

全球领先的移动营销平台美国Applovin与中国私募股权投资基金东方弘泰周一达成股权交易最终协议，东方弘泰将获得Applovin多数股权，这部分股权价值14亿美元。

--中国企业：一组中国买家称，已达成收购西班牙水处理公司Urbaser的协议

一组中国买家表示，他们联合投资设立的绿色产业基金达成了收购西班牙建筑商和服务提供商旗下废水处理公司Urbaser的协议，价格为11.6-14亿欧元(13-15.7亿美元)。买家在证交所公告中宣布了这笔交易，他们包括江苏大港股份和中国天楹。

--企业并购：中国天齐锂业将以约2.1亿美元收购智利SQM略高于2%的股权

中国天齐锂业称，已同意收购全球锂业巨头智利化工矿业公司(SQM，Sociedad Quimica Y Minera)SQMa.SNSQM_pb.SNSQM.N略高于2%的股权。

--香港个股：汇丰控股发行三批固定利率武士债券，本金总额1,818亿日圆

欧洲最大银行--汇丰控股称，已发行三批固定利率武士债券，本金总额1,818亿日圆（约140亿港元）。

--中港个股：中国中铁获汕湛高速公路BOT项目，项目总投资逾117亿元