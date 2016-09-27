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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 14:33 BJT

《汇市简讯》美元兑墨西哥披索成为关注中心，希拉里在辩论中似胜出

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    * 美元兑墨西哥披索跌2%，阻力位聚焦于200小时移动均线切入位19.
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    * 墨西哥今日公布贸易数据，另外9月28日公布就业数据
    * 路透调查21位分析师中，有14位预计墨西哥央行本周将升息(11位
分析师预计升息50个基点，至4.75%)
    * 墨西哥通胀率将自2014年以来首次升至3%目标位上方
    * 收益率及汇率较高，应帮助吸引更多资金流入墨西哥披索
    * 墨西哥披索下一支撑位在9月19日低点19.4695和9月15日高点19.39
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    (完)
    
      

 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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