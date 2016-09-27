全球金市：金价下跌，因股市在美国总统大选辩论后上涨

美国期金 跌0.5%至每盎司1,338.10美元。

“在此次事件(美国总统大选辩论)之前，金市多空仓位布局都不是很激烈，呈较为中性态势。我认为，首场辩论过后的动作也将相对平静，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称。

但美国总统大选因素带来的风险偏好交投有可能在近期令金价承压，而若波动加剧，金价可能实现上行突破，Hynes称。

分析师称，如果特朗普在11月大选中胜出，金价可能承压，因美元有可能会从特朗普反对低利率的立场中受益。

其他贵金属方面，现货银 小涨0.2%至每盎司19.44美元；前一交易日跌1.2%，创两周多最大跌幅。

现货铂金 涨0.3%至每盎司1,039.49美元，前一交易日跌1.4%。现货钯金 涨0.5%至每盎司696.58美元；周一跌1%，为两周最大跌幅。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金