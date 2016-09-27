日本股市：日经指数收高，因市场认为希拉里赢得辩论且日圆走软

美元兑日圆 在亚洲午盘上涨0.4%至100.76日圆，稍早前曾下滑至8月底以来最低的100.085日圆。

“希拉里当选是金融市场两个魔咒中较轻的一个，”Amundi Japan首席股票研究分析师Akio Yoshino称。

Yoshino称在11月8日美国总统大选之前仍存在不确定性，即便希拉里赢得跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的批准，仍存在许多挑战。

Yoshino表示，若特朗普当选，或将令投资者极度厌恶风险，并使他们涌入避险资产。

“(特朗普获胜)或将带动投资者购入日圆及瑞郎，”他说道。

多数出口股上涨，丰田汽车 涨1.6%，本田汽车 涨1.0%，爱德万测试(Advantest) 涨1.2%。

东证股价指数 上涨1.0%至1,349.22点，33个分类指数中有31个收高。

金融类股下跌，但在收盘前扳回早先部分跌幅。