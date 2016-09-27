日本股市：日经指数收高，因市场认为希拉里赢得辩论且日圆走软

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元兑日圆 在亚洲午盘上涨0.4%至100.76日圆，稍早前曾下滑至8月底以来最低的100.085日圆。
“希拉里当选是金融市场两个魔咒中较轻的一个，”Amundi Japan首席股票研究分析师Akio Yoshino称。
Yoshino称在11月8日美国总统大选之前仍存在不确定性，即便希拉里赢得跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的批准，仍存在许多挑战。
Yoshino表示，若特朗普当选，或将令投资者极度厌恶风险，并使他们涌入避险资产。
“(特朗普获胜)或将带动投资者购入日圆及瑞郎，”他说道。
多数出口股上涨，丰田汽车 涨1.6%，本田汽车 涨1.0%，爱德万测试(Advantest) 涨1.2%。
东证股价指数 上涨1.0%至1,349.22点，33个分类指数中有31个收高。
金融类股下跌，但在收盘前扳回早先部分跌幅。
JPX日经400指数 上涨0.9%至12,088.37点。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583