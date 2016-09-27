国际油市：获利了结打压油价下滑，投资者等待美国原油库存数据

主要的石油生产国在阿尔及利亚举行为期三天的会议，可能会采取冻产或减产的措施以支撑油市。

石油输出国组织(OPEC)和由俄罗斯领衔的其它产油国将在9月26-28日的国际能源论坛间隙举行非正式会议。

不过CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示，对于产油国能否达成协议还存在怀疑。

“对投资者来说主导消息是美国库存数据，除非是阿尔及利亚传出意外的消息，”他说。

McCarthy表示，亚洲时段油价走势的逆转意味着投资者整体上在了结获利。

0639 GMT，布兰特原油期货 下跌0.27美元至每桶47.08美元，上日收高1.46美元或3.2%。

美国原油期货 下跌0.13美元至每桶45.80美元，上日收高1.45美元或3.3%。

路透针对七位分析师的一项调查显示，9月23日当周美国商业原油库存料上升280万桶至5.074亿桶。

OPEC成员国伊朗周一淡化了产油国达成限产协议的可能，不过包括阿联酋、阿尔及利亚在内的其它产油国希望能够达成抑制产出的协议。(完)

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