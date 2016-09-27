版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 14:57 BJT

标题新闻：迪拜将12月原油较阿曼原油期货官方价差定为每桶贴水0.15美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐