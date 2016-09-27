中国新债：内蒙古定向发行189亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透上海9月27日 - 中国内蒙古自治区财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额188.6268亿元 人民币一般和专项地方债。其中一般债包括三、五、七和10年期四个品种，利率分别为2.81%、2.97%、3.19% 和3.18%，较区间下限（国债5日均值）上浮16%。 专项债期限含五年和10年期，利率与一般债相同。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 17.4962 3 2.81 2.42 39 16 券 51.45 5 2.97 2.56 41 16 51.45 7 3.19 2.75 44 16 51.45 10 3.18 2.74 44 16 小计 171.8462 专项债 8.3903 5 2.97 2.56 41 16 券 8.3903 10 3.18 2.74 44 16 小计 16.7806 总计 188.6268 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞; 审校 林高丽)