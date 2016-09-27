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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 17:48 BJT

中国新债：内蒙古定向发行189亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮16%

路透上海9月27日 - 中国内蒙古自治区财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额188.6268亿元
人民币一般和专项地方债。其中一般债包括三、五、七和10年期四个品种，利率分别为2.81%、2.97%、3.19%
和3.18%，较区间下限（国债5日均值）上浮16%。
    
    专项债期限含五年和10年期，利率与一般债相同。

    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类   规模（亿元   期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）          ）        ）         ）            ）            ）
 一般债     17.4962       3        2.81       2.42           39            16
   券                                                                 
             51.45        5        2.97       2.56           41            16
             51.45        7        3.19       2.75           44            16
             51.45        10       3.18       2.74           44            16
  小计     171.8462                                                         
 专项债     8.3903        5        2.97       2.56           41            16
   券                                                                 
            8.3903        10       3.18       2.74           44            16
  小计      16.7806                                                               
  总计     188.6268                                                               
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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