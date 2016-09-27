路透基点：华通电脑子公司寻求3.5亿元人民币贷款--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华通电脑（惠州）有限公司正在寻求3.5亿元人民币（5,300万美元）五年期贷款。
玉山商业银行是本案的初始牵头行兼簿记行，预计贷款包括A部分1.5亿元人民币和B部分2.5亿元人民币。A和B两部分加在一起不能超过3.5亿美元。
在台湾上市的母公司--华通电脑股份有限公司预计将提供担保。
所筹资金将用于资本支出和运营资本。
贷款人上次涉足贷款市场是在2014年3月，获得3,800万美元五年期定期贷款。远东国际银行当时牵头该案，利率较Libor加码125个基点。如果台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)和Libor的利差超过35个基点，则贷款人支付超出部分。
华通电脑（惠州）有限公司成立于1996年，是台湾华通电脑的全资子公司，制造电脑、电信和网络用的印刷电路板。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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