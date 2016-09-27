路透基点：华通电脑子公司寻求3.5亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港9月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华通电脑（惠州）有限公司正在寻求3.5亿元人民币（5,300万美元）五年期贷款。

玉山商业银行是本案的初始牵头行兼簿记行，预计贷款包括A部分1.5亿元人民币和B部分2.5亿元人民币。A和B两部分加在一起不能超过3.5亿美元。

在台湾上市的母公司--华通电脑股份有限公司预计将提供担保。

所筹资金将用于资本支出和运营资本。

贷款人上次涉足贷款市场是在2014年3月，获得3,800万美元五年期定期贷款。远东国际银行当时牵头该案，利率较Libor加码125个基点。如果台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)和Libor的利差超过35个基点，则贷款人支付超出部分。

华通电脑（惠州）有限公司成立于1996年，是台湾华通电脑的全资子公司，制造电脑、电信和网络用的印刷电路板。（完）