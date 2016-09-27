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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 15:25 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在1.3000遭遇阻力

0714GMT：

* 英镑兑美元大涨至1.2993(亚洲汇市高位)后，在1.3000附近遭遇阻力

* 1.3005的高点差不多是100小时移动均线切入位。1.2993是1.3121-1.2915跌势的38.2%回档位

* 周三至周五有行权价在1.3000的期权到期，共计有7.3亿英镑期权到期

* 1.2950(亚洲低位)和1.2915/16(上周五/周一低位)是支撑位

* 近期英镑跌势是由英国退欧的不确定性及英国“硬性退欧”的可能性引发的

* 德国Axel Springer执行长称，退欧后的英国极具魅力

(完)

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(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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