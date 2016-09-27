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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 15:43 BJT

《全球汇市》墨西哥披索和加元上涨，投资者认为希拉里在辩论中胜出

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1251  1.1253  -0.02  +3.60  1.0860
    美元/日圆            100.65  100.32  +0.33 -16.33  120.30
    欧元/日圆         113.23  112.88  +0.31 -13.21  130.47
    美元/瑞郎            0.9676  0.9688  -0.12  -3.41  1.0018
    英镑/美元            1.2989  1.2975  +0.11 -11.87  1.4738
    美元/加元            1.3165  1.3222  -0.43  -4.87  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6788  6.6823  -0.05  +1.69  6.5680
    澳元/美元            0.7685  0.7636  +0.64  +5.64  0.7275
    新西兰元/美元        0.7319  0.7273  +0.63  +7.24  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0889  1.0904  -0.14  +0.03  1.0886
    欧元/英镑         0.8660  0.8669  -0.10 +17.55  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5862  9.6097  -0.24  +4.53  9.1705
    美元/挪威克朗        8.0756  8.1076  -0.39  -8.64  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/白云/于春红; 审校 艾茂林/王兴亚/孙茉莉)

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