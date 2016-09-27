《全球汇市》墨西哥披索和加元上涨，投资者认为希拉里在辩论中胜出

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1251 1.1253 -0.02 +3.60 1.0860 美元/日圆 100.65 100.32 +0.33 -16.33 120.30 欧元/日圆 113.23 112.88 +0.31 -13.21 130.47 美元/瑞郎 0.9676 0.9688 -0.12 -3.41 1.0018 英镑/美元 1.2989 1.2975 +0.11 -11.87 1.4738 美元/加元 1.3165 1.3222 -0.43 -4.87 1.3839 美元/离岸人民币 6.6788 6.6823 -0.05 +1.69 6.5680 澳元/美元 0.7685 0.7636 +0.64 +5.64 0.7275 新西兰元/美元 0.7319 0.7273 +0.63 +7.24 0.6825 欧元/瑞郎 1.0889 1.0904 -0.14 +0.03 1.0886 欧元/英镑 0.8660 0.8669 -0.10 +17.55 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5862 9.6097 -0.24 +4.53 9.1705 美元/挪威克朗 8.0756 8.1076 -0.39 -8.64 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/白云/于春红; 审校 艾茂林/王兴亚/孙茉莉)