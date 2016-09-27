《全球汇市》墨西哥披索和加元上涨，投资者认为希拉里在辩论中胜出

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1251 1.1253 -0.02 +3.60 1.0860 美元/日圆 100.65 100.32 +0.33 -16.33 120.30 欧元/日圆 113.23 112.88 +0.31 -13.21 130.47 美元/瑞郎 0.9676 0.9688 -0.12 -3.41 1.0018 英镑/美元 1.2989 1.2975 +0.11 -11.87 1.4738 美元/加元 1.3165 1.3222 -0.43 -4.87 1.3839 美元/离岸人民币 6.6788 6.6823 -0.05 +1.69 6.5680 澳元/美元 0.7685 0.7636 +0.64 +5.64 0.7275 新西兰元/美元 0.7319 0.7273 +0.63 +7.24 0.6825 欧元/瑞郎 1.0889 1.0904 -0.14 +0.03 1.0886 欧元/英镑 0.8660 0.8669 -0.10 +17.55 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5862 9.6097 -0.24 +4.53 9.1705 美元/挪威克朗 8.0756 8.1076 -0.39 -8.64 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/白云/于春红; 审校 艾茂林/王兴亚/孙茉莉)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583