金属期市：镍价反弹，因菲律宾当局再关闭20座矿场

LME期铜 跌0.2%至每吨4,833美元，扩大了上日的跌幅。上海期交所交投最活跃的期铜合约 收跌0.2%至每吨37,680元人民币(5,651美元)。

若建议的停产最终实行，或将令菲律宾被关停的矿场总数达到30家，其中18家为镍矿，据去年的产量数据，这18家镍矿的产量占到该国镍矿总产量的逾半数。

然而，对于矿场关停的实施仍存疑问。

“对于菲律宾减产存在诸多讨论和顾虑，但我们须关注情况发展和菲国政府将要采取的措施，”渣打银行上海分析师Judy Zhu说道。

菲律宾供应占到中国镍矿石进口的90%以上，如果出现供应中断的迹象，通常都会引发镍价上涨。

LME期铝 涨0.03%至每吨1,661.50美元，周一曾上涨1.5%。

“铝价因欧洲需求而上涨，该地区的溢价持续走高，”澳新银行在调研报告中称，所指的是周一铝价的走势。(完)

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