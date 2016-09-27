日本债市：多数公债价格上涨，因40年期公债标售结果令人安心

两年期日债 收益率跌4个基点，报负0.270%，五年期日债 收益率下滑3.5个基点，报负0.235%，为8月1日来最低。 收益率曲线趋陡，因较长期限公债价格下跌。30年期日债 收益率涨2个 基点，报0.505%，40年期日债 收益率涨1.5个基点，报0.585%。 美国总统候选人辩论虽然对市场影响有限，但一直是亚洲市场盘初的关注焦点。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.275% -4.5 -0.230% 五年期公债 -0.235% -3.5 -0.200% 10年期公债 -0.080% -1.5 -0.065% 20年期公债 0.380% +0.5 0.375% 30年期公债 0.505% +2.0 0.485% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.15 +0.29 151.86 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/王洋/孙茉莉; 审校 王颖/刘秀红/王兴亚)