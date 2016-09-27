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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 15:51 BJT

日本债市：多数公债价格上涨，因40年期公债标售结果令人安心

两年期日债 收益率跌4个基点，报负0.270%，五年期日债 
收益率下滑3.5个基点，报负0.235%，为8月1日来最低。
    
    收益率曲线趋陡，因较长期限公债价格下跌。30年期日债 收益率涨2个
基点，报0.505%，40年期日债 收益率涨1.5个基点，报0.585%。
    
    美国总统候选人辩论虽然对市场影响有限，但一直是亚洲市场盘初的关注焦点。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.275%     -4.5   -0.230%
    五年期公债        -0.235%     -3.5   -0.200%
    10年期公债       -0.080%     -1.5   -0.065%
    20年期公债        0.380%     +0.5    0.375%
    30年期公债        0.505%     +2.0    0.485%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.15    +0.29    151.86
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 于春红/王洋/孙茉莉; 审校 王颖/刘秀红/王兴亚)

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