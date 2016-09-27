中国经济：民用机场建设运营拟全面放开准入，吸引社会资本参与--民航局

路透北京9月27日 - 中国民用航空局周二称，拟进一步放开民用机场领域投资准入政策，吸引社会资本参与民用机场及配套服务设施的建设和运营。

民航局网站刊登的新闻稿称， 拟在民用机场建设和运营市场方面全面放开准入，创新民用机场建设和运营投融资方式，加大政府和社会资本合作（PPP）的政策支持。

中国国务院今年7月发布关于进一步做好民间投资有关工作的通知，要求紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入。

国家发改委此前称，要求加强民营企业项目推介，积极与金融机构建立投融资合作对接机制；PPP方面，则提出建立健全PPP项目库，再拿出一批有现金流、有稳定回报预期、对民营企业有吸引力的项目，向社会集中推介。 （完）

欲览细节，请点击中国民航局网站 here (发稿 李子木；审校 林高丽)