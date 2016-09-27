《中国企业债发行日程表》--9月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 汝州鑫源投资 20 7 9/23簿记建档 4.43% AA 9/26-9/28 开源证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 大方县建设 5.5 7 9/23簿记建档 6.00% AA- 9/26-9/28 上海证券 投资城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资提供担保) ========================================================================================= 武汉地铁集团 20 可续期 9/26簿记建档 *3.94% AAA 9/27-9/28 海通证券 (每3年重定价) ========================================================================================= 江苏高淳经济 4 7 9/22簿记建档 3.67% AA 9/23-9/29 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提担保) ========================================================================================= 芜湖交通投资 14 7 9/22簿记建档 3.58% AA+ 9/23-9/29 国信证券 城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鹤山市公营 3 7 9/27簿记建档 上限5.50% AA- 9/28-9/29 信达证券 资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人及其子公司自有土地使用权担保) ========================================================================================= 新疆中瑞恒远 5.6 7 9/28簿记建档 *上限6.50% AA 9/29 平安证券 商贸集团 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 株洲高科集团 11.3 7 9/27簿记建档 上限4.20% AA+ 9/28-10/10 国海证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) 西部证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次