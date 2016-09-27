《中国企业债发行日程表》--9月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 汝州鑫源投资 20 7 9/23簿记建档 4.43% AA 9/26-9/28 开源证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 大方县建设 5.5 7 9/23簿记建档 6.00% AA- 9/26-9/28 上海证券 投资城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资提供担保) ========================================================================================= 武汉地铁集团 20 可续期 9/26簿记建档 *3.94% AAA 9/27-9/28 海通证券 (每3年重定价) ========================================================================================= 江苏高淳经济 4 7 9/22簿记建档 3.67% AA 9/23-9/29 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提担保) ========================================================================================= 芜湖交通投资 14 7 9/22簿记建档 3.58% AA+ 9/23-9/29 国信证券 城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 鹤山市公营 3 7 9/27簿记建档 上限5.50% AA- 9/28-9/29 信达证券 资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人及其子公司自有土地使用权担保) ========================================================================================= 新疆中瑞恒远 5.6 7 9/28簿记建档 *上限6.50% AA 9/29 平安证券 商贸集团 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 株洲高科集团 11.3 7 9/27簿记建档 上限4.20% AA+ 9/28-10/10 国海证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) 西部证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583