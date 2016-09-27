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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 16:28 BJT

欧洲汇市：退欧忧虑打压英镑，此前已跌至六周低位

截至0725GMT，英镑兑欧元 小涨0.1%至0.8662英镑，比周一触及的六周低位高出不到0.005英镑。英镑兑美元 大致持稳于1.2987美元，周一低位为1.2916美元。

“英国退欧忧虑继续拖累市场，”西联汇款企业财资销售主管Tobias Davis说道。

在7月触及低位之后，英镑兑美元在9月初上涨5%，因数据显示脱欧公投后英国经济的表现好于预期。

英国国际贸易大臣福克斯将于周二在世界贸易组织(WTO)发言；此人也被视为制定脱欧后英国与欧洲关系的重要人物。

每日电讯报报导，福克斯或将在演讲中表达坚持使英国脱离欧洲单一市场的观点。(完)

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