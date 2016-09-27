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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月27日

路透9月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:13时，1港元=0.85982人民币 )

    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为20.04%，低于上交易日收盘的20.80%。    
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                      4.44           4.97         1.04
 建设银行                                      5.19           5.86         1.03
 中国银行                                      3.38           3.60         1.09
 农业银行                                      3.15           3.41         1.07
 招商银行                                     18.07          19.80         1.06
 中信银行                                      5.91           5.25         1.31
 交通银行                                      5.52           6.11         1.05
 民生银行                                      9.31           8.91         1.22
 中国人寿                                     21.64          20.80         1.21
 中国平安                                     34.36          41.35         0.97
 中国太保                                     28.91          29.45         1.14
 中信证券                                     16.13          16.80         1.12
 新华人寿                                     41.33          34.40         1.40
 海通证券                                     15.94          13.46         1.38
 华能国际                                      7.09           4.91         1.68
 大唐发电                                      3.85           2.14         2.09
 华电国际                                      4.96           3.51         1.64
 中煤能源                                      5.59           3.98         1.63
 中国神华                                     15.00          15.22         1.15
 中国石油                                      7.21           5.00         1.68
 兖州煤业                                     11.72           4.96         2.75
 中国石化                                      4.81           5.48         1.02
 上海石化                                      5.79           3.92         1.72
 中海油服                                     11.77           6.24         2.19
 仪征化纤                                      3.86           1.46         3.07
 中国铝业                                      3.74           2.81         1.55
 江西铜业                                     13.93           8.95         1.81
 洛阳钼业                                      3.69           1.65         2.60
 紫金矿业                                      3.21           2.52         1.48
 马钢股份                                      2.75           1.79         1.79
 鞍钢股份                                      4.61           3.93         1.36
 重庆钢铁                                      2.52           2.31         1.27
 海螺水泥                                     16.76          21.50         0.91
 洛阳玻璃                                     25.61           6.00         4.96
 京城机电                                      9.41           3.39         3.23
 中联重科                                      4.75           2.83         1.95
 金隅股份                                      4.35           2.88         1.76
 中国国航                                      7.31           5.40         1.57
 东方航空                                      6.09           3.66         1.94
 南方航空                                      7.06           4.45         1.85
 中国远洋                                      5.09           2.74         2.16
 中海集运                                      3.98           1.68         2.76
 中集集团                                     13.73           9.00         1.77
 中海发展                                      6.50           4.27         1.77
 宁沪高速                                      8.88          10.80         0.96
 深高速                                        8.62           8.29         1.21
 成渝高速                                      4.68           2.97         1.83
 皖通高速                                     12.26           6.60         2.16
 广深铁路                                      4.08           3.98         1.19
 中国南车                                      8.99           7.14         1.46
 中国交建                                     11.12           8.27         1.56
 中国铁建                                      8.98           8.76         1.19
 中国中铁                                      7.09           5.68         1.45
 长城汽车                                     10.34           7.42         1.62
 比亚迪                                       55.44          52.40         1.23
 广汽集团                                     22.24          10.16         2.55
 青岛啤酒                                     31.54          31.55         1.16
 白云山                                       24.54          19.84         1.44
 新华制药                                     12.75           5.77         2.57
 海信科龙                                     11.15           6.70         1.94
 南京熊猫                                     15.01           7.98         2.19
 晨鸣纸业                                      8.63           7.41         1.35
 上海医药                                     19.37          20.30         1.11
 中兴通讯                                     14.69          11.44         1.49
 东方电气                                      9.61           6.24         1.79
 潍柴动力                                      9.04          10.42         1.01
 东北电气                                      6.76           2.95         2.67
 广船国际                                     26.64          11.78         2.63
 昆明机床                                      8.06           2.80         3.35
 一拖股份                                     10.80           4.31         2.91
 北辰实业                                      4.40           2.69         1.90
 创业环保                                      8.74           4.49         2.26
 中国中冶                                      3.94           2.65         1.73
 金风科技                                     15.57          12.08         1.50
 丽珠                                         53.82          46.00         1.36
 万科                                         25.14          20.10         1.45
 郑煤机                                        5.92           3.58         1.92
 大连港                                        2.38           1.39         1.99
 山东墨龙                                     10.99           3.43         3.73
 浙江世宝                                     42.64          11.06         4.48
 复星医药                                     23.39          24.40         1.11
 光大银行                                      3.77           3.73         1.18
 东江环保                                     19.11          12.74         1.74
 上海电气                                      8.42           3.75         2.61
 广发证券                                     16.15          16.60         1.13
 华泰证券                                     17.80          16.12         1.28
 东方证券                                     15.84           7.93         2.32
 光大证券                                     16.11          11.90         1.57
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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