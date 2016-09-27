更新版 1-中国汇市：人民币收盘放量微升，购汇需求无碍大行坚定维稳

* 人民币收盘放量微升，午后跟随美指略微反弹 * 购汇盘较多，但大行维稳态度坚定 * 波动空间狭窄，部分机构参与倒量 * 购汇需求偏强时，汇价下跌的可能性反而下降 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月27日 - 人民币兑美元即期 周二收盘放量微升，中间价则上调近 百点。交易员称，市场购汇需求仍较多，但大行在6.67元附近维稳态度坚定，汇价变化幅度 非常有限，料此状态至少维持到10月1日人民币正式入篮SDR(特别提款权)。 他们并指出，由于波动区间狭窄，自营几乎没有盈利空间，部分机构减少操作，亦有机 构参与倒量；而稍早美国大选的首场辩论对外币和美元指数有影响，但人民币则主要由大行 意愿决定，购汇需求偏强时，汇价下跌的可能性反而下降。 “没什么方向最近，马上要国庆长假了，不少机构准备假期外汇备付，所以购汇需求会 比较多，汇价还是稳定为主吧。”一外资行交易员称。 另一中资行交易员表示，估计国庆长假之前都是会维持窄幅整理走势，自营机构也仅限 于做做量，别让排名掉下去。 国际货币基金组织(IMF)发布2016年中国年度磋商报告称，中国已在人民币汇率机制改 革方面取得显着进展但仍需持续推进改革，理想情况则是在2018年实现人民币汇率的有效浮 动，以实现以市场供求关系为主导的汇率浮动机制。但与此同时，要辅以短期管理以避免汇 率的过度波动，进一步开放资本账户需谨慎。 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周二最新报告称，今年8月人民币继续超越加元，连 续两个月回归世界第五大支付货币，支付额占全球支付的1.86%。 全球汇市方面，墨西哥披索兑美元周二上涨2%，脱离纪录低位，市场认为美国民主党总 统候选人希拉里在首场电视辩论中的表现比共和党总统候选人特朗普更胜一筹。民意调查显 示，两位候选人的支持率旗鼓相当。最新的路透/益普索调查显示，希拉里支持率领先4个百 分点，为41%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6684 6.6699 0.02% 中间价 6.6646 6.6744 0.15% 成交额 250.34亿美元 220.67亿美元 日内波动幅度(pips) 31 日低6.6699 日高6.6668 今年以来升贬幅度 -2.62% 2005年汇改以来升贬幅度 24.12% 一年期美元/人民币掉期 715 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6828 6.6843 一年期NDF 6.8225 6.8425 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6676； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4993、6.6159和8.6573。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/林高丽)