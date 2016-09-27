韩国央行：政策委员担心家庭债务高企和低利率的副作用--9月会议记录

“国内外近期的变化要求对利率调整做出更多考虑，”一位委员表示。

“在全球经济增长迟缓且出口需求低迷之际，我们不能忽略旨在提振经济成长并提升通胀的政策所带来的风险。”

另一位委员也谈到家庭债务不断增长的问题，称这是需要解决的最大的经济问题，因为那可能导致资产价格过度上涨以及信贷增长过度。

但他指出，家庭负债不大可能在短时间内成为金融体系面临的一个系统性风险。

会议记录中立场最为鸽派的委员表示，低利率将维持更长时间，但同时警告如果央行由于结构性问题维持宽松政策太长时间，则可能导致经济出现金融失衡。

韩国央行下次政策会议将在10月13日举行。(完)