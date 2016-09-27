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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 16:58 BJT

全球贵金属：9月26日SPDR黄金和iShares白银持仓均与上周五持平

路透9月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持
仓量与上周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量也与
上周五持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动     增减
    SPDR      30,582,535.1  9月26日  30,582,535.1  9月23日        0.0    0.00%
    iShares  364,523,443.7  9月26日 364,523,443.7  9月23日        0.0    0.00%(
完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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