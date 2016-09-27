路透基点：哈尔滨铁路局签署37.29亿元人民币贷款案，用于铁路升级

路透香港9月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，哈尔滨铁路局已经与中国五家银行签署了37.29亿元人民币（5.59亿美元）20年定期贷款，资金将用来升级中国黑龙江省的一段铁路干线。

中国银行黑龙江分行是这笔无担保贷款的牵头行、簿记行兼额度代理行，贷款利率是中国人民银行基准利率的90%。

中国建设银行、国家开发银行、中国光大银行和中国工商银行各自承贷4.3亿元人民币，中国银行包揽剩余的20.09亿元人民币贷款。

哈尔滨铁路局是中国铁路总公司下属的分局，负责黑龙江省内的铁路网络交通。

贷款将用于对哈尔滨到牡丹江市之间的350.3公里铁路进行电气化改造。

贷款协议在8月31日签署。（完）