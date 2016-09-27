全球金融：CLS将打造新结算服务，涵盖人民币在内的六种新货币

路透伦敦9月27日 - 汇市结算系统CLS将与领先的金融机构共同致力于一项新结算服务，将允许交易银行及企业更轻松地对各类货币交易进行结算，包括现有核心业务未涵盖的六种货币。

在全球汇市每日50万亿(兆)美元的交易总额中，通过CLS进行的结算额占到90%以上。

但是，将更多新兴市场货币纳入其系统的步伐一直较慢，尤其是中国和俄罗斯的货币。有银行人士称，CLS总部在美国，可能是中国决策者迟迟不愿意使用该系统的原因所在。

新系统并未提供替代做法，但会帮助银行以CLS之前并不涉及的六种新货币结算相互之间的交易活动，包括人民币、俄罗斯卢布、波兰兹罗提和土耳其里拉在内。

“这是CLS业务模式的扩张，”CLS执行长David Puth告诉路透。

“这一功能目前由银行自身执行，采用银行对银行方式。我们希望帮助客户简化这一流程，实现标准化...在更广泛基础上创造出效率。”

Puth称，14家主要金融机构已确认会参与，他预期将在未来12-18个月内推出新系统。(完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)