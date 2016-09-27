版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 17:32 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，追随上海期胶跌势

东京工业品交易所(TOCOM)新的指标3月期胶 收低在每公斤164.5日圆(1.63美元)，开盘时价格为165日圆。

上海期交所主力1月期胶 下跌136.5元人民币，报收每吨13,295元人民币(1,993.70美元)。

新加坡SICOM近月10月期胶 最新报每公斤136美分，下跌3.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王琛；审校 艾茂林/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐