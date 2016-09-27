版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 17:34 BJT

《汇市简讯》美元兑加元上涨，受油价下跌影响

0919GMT：

* 美元兑加元涨势直逼1.3239，因美国原油期货跌向每桶45.00美元

* 沙特能源部长的讲话粉碎了OPEC将在阿尔及利亚达成协议的希望

* 伊朗坚持较高的产量目标，沙特和伊朗立场依旧严重分歧

* 1.3239为200日移动均线切入位，1.3276为前方阻力位

* 1.3276为亚洲盘触及的六个月高位，1.3164为欧洲早盘低位 (完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐