版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 17:34 BJT

标题新闻：马来西亚央行总裁称马币汇率由市场决定，干预应仅限于抑制汇率过度波动

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐