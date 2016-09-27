路透基点：澳博控股250亿港元贷款案的额度分配出炉--TRLPC

路透香港9月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，澳门博彩控股有限公司250亿港元等值(32亿美元)的项目融资额度分配情况出炉，在一般银团阶段吸引到19家银行参与。

中国工商银行澳门分行是本案的牵头行兼簿记行。该贷款包括六年定期贷以及四年期循环贷，综合平均年限为五年，综合利率为加码约200个基点。

两笔贷款利率都基于杠杆比率。最初六个月的利率为加码135个基点。在此之后，如果杠杆比率不超过1.5倍，那么利率可能提高到加码150个基点；杠杆比率在1.5-3倍，那么利率加码175个基点；杠杆比率为3-4倍，利率加码200个基点；杠杆比率超过4倍，则利率加码225个基点。

所筹资金将用于澳门路氹城的“上葡京”项目建设。该项目的预算建筑成本约为300亿港元，预计在2017年第四季完工。

“上葡京”项目包括3家酒店，共计提供约2,000间酒店客房，还有购物、餐饮及娱乐休闲设施。项目将设700张赌桌和1,000部角子机，相关许可正在申请中。（完）