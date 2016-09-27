香港金融：CNH存贷款及跨境贸易业务全线收缩，未来业务仍受汇率疲弱之阻力

路透香港9月27日 - 香港金管局周二发布报告显示，今年上半年香港银行业的人民币业务全面收缩，截止6月底，除存款较上年末大幅下降二成外，贷款也减少3.4%，人民币的贸易结算额减少了35%。

金管局并预计，离岸人民币业务的发展将继续面对市场预期人民币汇率表现疲软所带来的阻力，但一旦市场对内地经济重拾信心，及内地开放资本帐等政策推进，离岸人民币业务料将恢复强劲增长。

“国际货币基金组织特别提款权篮子在10月纳入人民币后，料将有望刺激人民币资产需求，从而进一步推进离岸人民币业务。”报告称。

数据显示，人民币贷款余额于6月底稍减3.4%至2,873亿元，香港银行处理的人民币贸易结算金额亦于2016年上半年减至23,652亿元，较2015年下半年减少35.0%

其中，由香港汇出至内地的汇款的减幅超过由内地汇入香港的汇款的减幅。尽管如此，香港作为全球离岸人民币结算及交收中心的地位仍然稳固，人民币即时支付结算系统的日均成交金额于2016年上半年高企于8,690亿元人民币。