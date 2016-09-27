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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 18:18 BJT

东南亚股市：印尼股市创逾四周高点，投资者风险意愿改善

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   373.28     1.65   +0.44  +12.16   332.82
    新加坡                     2860.23    10.29   +0.36   -0.78  2882.73
    马来西亚                  1664.72    -4.78   -0.29   -1.64  1692.51
    泰国                      1489.39    -0.75   -0.05  +15.63  1288.02
    印尼                      5419.60    67.47   +1.26  +18.00  4593.01
    菲律宾                     7557.34   -75.12   -0.98   +8.71  6952.08
    越南                        684.89     7.85   +1.16  +18.28   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/白云)

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