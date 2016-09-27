东南亚股市：印尼股市创逾四周高点，投资者风险意愿改善

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 373.28 1.65 +0.44 +12.16 332.82 新加坡 2860.23 10.29 +0.36 -0.78 2882.73 马来西亚 1664.72 -4.78 -0.29 -1.64 1692.51 泰国 1489.39 -0.75 -0.05 +15.63 1288.02 印尼 5419.60 67.47 +1.26 +18.00 4593.01 菲律宾 7557.34 -75.12 -0.98 +8.71 6952.08 越南 684.89 7.85 +1.16 +18.28 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/白云)