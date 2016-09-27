马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低位，因需求放缓且豆油期货下跌

路透吉隆坡9月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二下滑，从昨天的五个月高点跌至一周低位，追随豆油期货的跌势，也因为出口少打压市场人气。

指标12月棕榈油期货 跌1.9%，收报每吨2,663马币(林吉特)，稍早一度触及2,657马币的9月19日以来最低，并且是近六周来最大单日跌幅。

交易量为33,942口，低于去年日均量44,600口。

“产量逐步改善，但需求依然缺乏，”吉隆坡的一位交易员说。他并补充指出，市场正在高位修正。

过去五天，棕榈油期货一直高于2,650马币，周一触及五个月高位2,737马币。上周创出8月12日以来的最大周线涨幅3.1%。

虽然这个月和10月的棕榈油产量会出现季节性增加，但增幅预计低于均值，因受去年的厄尔尼诺天气影响。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌0.7%，大连商交所豆油期货 跌0.4%。(完)

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