国际油市：亚洲燃料油跨月价差和裂解价差展开整固，蓄势待突破

路透新加坡9月27日 - 亚洲燃料油市场周二持稳，行业消息人士称交投活动有限，但继续显出盘整迹象，或很快出现偏离。

“市场一直在整固，很快就将有突破，如果你要问我的话我可能会说向下修正，因技术面偏空，”一位在新加坡的经纪商说。

“市况很淡静，大多数人在等待阿尔及利亚会议结果，该会议引发了很多的波动，”一位交易员说。

380-cst燃料油近月10月/11月跨月价差 过去四天一直在每吨升水1-1.25美元的窄幅区间波动。周二该价差下跌0.25美元至每吨较新加坡报价升水1美元。

180-cst燃料油近月裂解价差 报每桶较迪拜原油贴水3.74美元，为过去八天每桶贴水3.22-3.74美元区间的底部。

行业消息人士称，180-cst燃料油裂解价差周二下跌0.42美元，对周一原油价格的上涨做出反应。

9月20日，亚洲180-cst燃料油裂解价差处在约八个月最窄水平，受需求坚挺以及库存下降的提振。

看市场基本面，短期前景似乎更具支持性。

“未来几个月供给稀少，可能支持市场，尤其是考虑到需求仍然很好，”另一位在新加坡的交易员说。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻