版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 20:12 BJT

表格：美国8月建筑许可年率修正为115.2万户，前值为113.9万户

路透9月27日 - 美国商务部周二修正了9月20日公布的8月建筑许可数据。经季节调整后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    8月   前值     7月    前值  16年/15年8月  前值
     建筑许可       0.7    -0.4    -0.8    -0.8      -1.2     -2.3
    年率(千户)       8月   前值     7月    前值      15年8月   前值
     建筑许可　    1,152  1,139   1,144   1,144     1,166    1,166
     建筑许可(千户)  8月   前值     7月    前值      15年8月   前值
     独栋房屋        736    737     711     711       710      710
     多户房屋        416    402     433     433       456      456  (完)
   

 (编译 白云; 审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐