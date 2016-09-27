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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 21:45 BJT

美国热股：摩根大通亚马逊目标股价上调至1,000美元

路透9月27日 - 摩根大通将亚马逊 的目标股价从925美元上调1,000美元。

亚马逊股价周二盘初上扬0.73%，报805美元，周一收报799.16美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)

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