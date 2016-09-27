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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 21:51 BJT

美国热股：券商调降吉利德投资评级和目标股价，盘初下跌近2%

路透9月27日 - Leerink将生化公司吉利德(Gilead Sciences Inc) 投资评级调降至“表现与大盘一致”，目标股价从112美元调降至94.

Gilead股价周二盘初下跌1.74%，报79.22美元。周一收报80.62美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)

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