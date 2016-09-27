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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 21:46 BJT

美国热股：SYNNEX公布的第三季营收好于预期，股价盘初暴涨

路透9月27日 - IT服务业公司SYNNEX 公布的第三季营收好于预期，受助于其产品和服务的增长强劲。

SYNNEX周一收报106.18美元，周二盘初暴涨9.4%，报116.21美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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