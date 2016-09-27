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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 21:44 BJT

美国热股：油气开采商RICE ENERGY将收购Vantage Energy，盘初急跌近7%

路透9月27日 - 油气开采商RICE ENERGY 称将以大约27亿美元收购Vantage Energy。

Vantage Energy周一收报27.14美元，周二盘初急跌6.9%，报25.26美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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