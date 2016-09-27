国际油市：印度柴油现货供应增加，令本就过剩市场承压

路透9月27日 - 行业消息人士周二称，来自印度的柴油现货供应增加，令本就供应过剩的市场更加承压。

他们表示，印度Essar Oil在出售超低硫柴油船货。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)再次进入现货市场，出售第二批10月装运的柴油船货。

交易商表示，季风季已经打压了印度的柴油需求，推高了柴油出口。

他们补充称，印度Pertamina入市求购10月柴油船货，但数量没有大到能支撑利润的地步。

该公司迄今只在1月进口了60万桶柴油，之后没有再进口过。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易，没有达成航煤交易。

兴隆从壳牌购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为10月12日至16日，价格为较10月12日至18日新加坡平均报价每桶贴水0.3美元。(完)

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