台湾气象：中度台风梅姬灾情不轻，台湾金融市场周三继续休市

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月28日 - 中度台风梅姬(MEGI)对台湾造成的灾情不小，台北市政府周二晚间宣布，周三(28日)继续停止上班上课，金融市场包括股市、汇市和债市因台风休市一日。股市款券交割顺延办理。
中央灾变中心周二晚间统计，梅姬台风已造成四死、316人受伤，311万户停电，全台共31处省道预警性封闭，270架次本地航班取消，138架次国际航班取消。
根据台湾中央气象局周二晚间9:15发出的台风警报，梅姬继续向西北西移动，此台风暴风圈仍笼罩台湾各地区及澎湖、金门、马祖，对台湾各地及澎湖、金门、马祖构成威胁，各地风雨持续中，中南部地区及澎湖、金门、马祖风雨持续增强。预计此台风将在西半部沿海附近进行结构重整后进入台湾海峡，且强度仍有持续减弱，暴风半径亦有缩小的趋势。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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