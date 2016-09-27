台湾气象：中度台风梅姬灾情不轻，台湾金融市场周三继续休市

根据台湾中央气象局周二晚间9:15发出的台风警报，梅姬继续向西北西移动，此台风暴风圈仍笼罩台湾各地区及澎湖、金门、马祖，对台湾各地及澎湖、金门、马祖构成威胁，各地风雨持续中，中南部地区及澎湖、金门、马祖风雨持续增强。预计此台风将在西半部沿海附近进行结构重整后进入台湾海峡，且强度仍有持续减弱，暴风半径亦有缩小的趋势。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)